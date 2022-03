Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno | Cessione bloccata

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano conferme: il club non vuole assolutamente privarsi del calciatore.

Era nell’aria da un po’ ed era quasi certo, di conseguenza, che sarebbe andata a finire così. Si attendeva solo una conferma. Conferma che, guarda caso, è arrivata proprio in queste ore, attraverso un tweet che non ha fatto altro che dissipare ogni possibile dubbio su uno dei nodi più cruciali del prossimo calciomercato.

Se qualche ora fa sembrava difficilissimo che Frenkie de Jong potesse lasciare il Barcellona, ora è praticamente impossibile. Un post pubblicato sui social network sembra aver messo, infatti, un punto definitivo su una questione che teneva banco già da tempo. Il “cinguettio” che pare chiarire una volta per tutte quali siano le intenzioni del club blaugrana e dell’ex giocatore dell’Ajax è stato pubblicato qualche ora fa dal giornalista spagnolo Toni Juanmartí, firma del noto quotidiano catalano Sport.

Calciomercato Juventus, il Barça ora considera de Jong incedibile

“Xavi – spiega l’esperto di mercato – non ha mai avuto dubbi sul nazionale olandese”. “Ma nel club e nello stesso giocatore – si legge ancora nel suo tweet – c’è stata incertezza per alcune settimane. Oggi il Barça è irremovibile quando si parla di de Jong: è incedibile. E il centrocampista si diverte ancora”. Juanmartí non ha fatto altro che confermare, sostanzialmente, quello che si sospettava da qualche settimana. Che, nonostante si sia a lungo parlato di una possibile cessione, il centrocampista resterà in Spagna. Non avrebbe d’altronde motivo di andar via, visto che il suo rendimento, da quando al timone dei blaugrana c’è Xavi, è nettamente migliorato.

Xavi nunca tuvo dudas con Frenkie de Jong, pero en el club y en el propio jugador sí que hubo incertidumbre durante algunas semanas. Hoy, el Barça es firme al hablar sobre el holandés: es intransferible. Y el centrocampista vuelve a disfrutar #fcblive — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) March 8, 2022

Ed è difficile immaginare d’altra parte che anche l’allenatore stesso, consapevole delle potenzialità dell’olandese, possa rinunciare a lui tanto facilmente.