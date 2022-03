Calciomercato Juventus, 25 milioni non bastano: Newcastle al palo

Non ci sono dubbi sul fatto che il calciomercato sia un argomento molto caldo nonostante la finestra dei trasferimenti sia ancora chiusa.

Si inizia ovviamente a guardare già alla prossima stagione e ai possibili colpi da mettere a segno per rendere la squadra di Allegri sempre più forte. Le strategie della Juve passeranno anche dall’esito dei rinnovi dei cinque giocatori di scadenza di contratto, tra cui Paulo Dybala. E’ ovvio che in caso di partenza dell’argentino bisognerebbe trovare un nuovo campione.

C’è da capire anche quale sarà il futuro di Morata. I bianconeri potrebbero chiedere uno sconto all’Atletico Madrid per lo spagnolo, molto apprezzato da Allegri. In ogni caso qualcosa potrebbe cambiare nel reparto offensivo.

Le grandi manovre in attacco potrebbero vedere la Juventus andare all’assalto di diversi giocatori, soprattutto se ci saranno delle caselle da riempire. Tra gli obiettivi dei bianconeri c’è anche Giacomo Raspadori, giovane bomber del Sassuolo che ormai non può più essere considerato come una sorpresa della serie A.

#Sassuolo have turned down a bid of #Newcastle for Giacomo #Raspadori last January. #Magpies offered €25M to sign the italian forward, who is now on #Juventus list as a possible signing for the next season. #transfers #NUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2022