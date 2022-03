Calciomercato Juventus, doppio colpo scudetto | Ritorno di fiamma pazzesco

Calciomercato Juventus, Cherubini studia le mosse per rimpolpare l’organico: il doppio affare che fa saltare il banco.

Zakaria e Vlahovic come antipasto di un menu che potrebbe arricchirsi in maniera spasmodica nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Se l’appetito vien mangiando, la Juventus ha tutta l’intenzione di provare a trovare gli ingredienti giusti con cui amalgamare una squadra che – al netto della striscia di risultati utili consecutivi che si protrae da mesi – ha anche mostrato l’impellente necessità di qualche ritocco.

Presto, fatto. In questo momento la dirigenza bianconera è impegnata nei discorsi per i tanti rinnovi contrattuali ancora in ballo, al termine dei quali si potrà avere un quadro più chiaro delle future strategie da adoperare. Secondo quanto riferito da “Tuttosport”, però, l’eventuale assalto a Nicolò Zaniolo – valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro, cifra che i bianconeri sarebbero pronti a ridurre attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita ai giallorossi, come Mckennie – sia una questione slegata dall’eventuale fumata bianca sul prolungamento della Joya. Ma non è tutto.

Calciomercato Juventus, da Renato Sanches a Pogba | Il piano di Cherubini

C’è anche una mediana da rimpolpare, e in questo senso sono diversi i profili attenzionati da “Madama”. Nelle ultime ore si segnala un rinomato interesse nei confronti di Renato Sanches, sulle cui tracce da tempo c’è il Milan, che sta valutando il dopo Kessié: il lusitano, già Golden Boy, ha il contratto in scadenza nel 2023, con il Lille che ha tutta l’intenzione di provare a cederlo, per evitare di perderlo a zero tra qualche mese. Resiste anche la candidatura di Paul Pogba, anche se sarà importante capire quale sia la volontà del “Polpo”, da tempo nel mirino del Psg: il Decreto Crescita potrebbe venire incontro, ma i discorsi sembrano essere ancora prematura. Da non trascurare, poi, la pista che porta a Milinkovic Savic, per il quale, però, Lotito non sembra essere assolutamente intenzionato ad abbassare le pretese: necessaria, dunque, un’eventuale uscita importante. Riflessioni in corso.