Juventus, Chiesa ha ripreso a camminare senza stampelle: il video social

In questa fase della stagione la Juventus sta accusando un pizzico di stanchezza e lo si è visto anche durante il match con lo Spezia.

Una partita che i ragazzi di Allegri sono riusciti a portare a casa grazie alla zampata vincente di Alvaro Morata. Tuttavia non si può non sottolineare come nella ripresa ci sia stato un netto calo dal punto di vista fisico. Iniziano a farsi sentire le tante partite ravvicinate.

Il tecnico del resto sta facendo a meno di tanti elementi. La lista degli infortunati è lunga e questo priva Allegri di importanti pedine nelle rotazioni. Ecco perchè alcuni giocatori sono davvero stanchi e avrebbero bisogno di ricaricare le batterie. C’è purtroppo anche chi ha già terminato anzitempo la sua stagione a causa di un grave infortunio come Federico Chiesa.

Juventus, Chiesa torna a camminare senza le stampelle

L’esterno offensivo della Juve e asso della nazionale di Mancini dovrà attendere il prossimo campionato per essere protagonista in campo con i suoi scatti e le sue accelerazioni. Ha dato buone notizie ai tifosi della Juventus però pubblicando un video sul suo profilo Instagram. “Si torna a camminare” sono le parole di Chiesa sul social, corredate da due emoticon come un cuore bianco e un braccio muscoloso.

Niente più stampelle per lui, decisamente un bel passo avanti nel corso della riabilitazione che sta facendo seguito all’operazione avvenuta presso una clinica di Innsbruck. Chiaramente non sono mancati i tanti messaggi di incoraggiamento, da parte di colleghi e compagni di squadra ma anche di tanti tifosi bianconeri e appassionati di calcio.