Calciomercato, “intrigo” Juventus-Torino: accordo ad una condizione

Il prossimo calciomercato estivo della Juventus potrebbe vedere tanti movimenti in entrata ma anche in uscita in casa bianconera.

La dirigenza bianconera è già al lavoro ormai da tempo per rinforzare la squadra di Allegri in vista della prossima stagione. Obiettivi già appuntati sul taccuino, anche se non sarà affatto semplice centrali. Di sicuro si farà di tutto per far si che la rosa possa contare su giovani di qualità e quantità, che possano essere delle colonne portanti della formazione torinese.

E’ quasi banale però sottolineare come per alcuni giocatori che arriveranno ce ne saranno altri in partenza. Questo per far sì che la rosa non sia numerosa e che non venga appesantito il monte ingaggi. Ci sarà inoltre da decidere il futuro dei calciatori che la Juventus ha prestato in Italia e in giro per il mondo.

Calciomercato Juventus, il Torino chiede lo sconto per Pjaca

In questo elenco c’è anche Marko Pjaca, che è stato ceduto in prestito al Torino nella scorsa estate. C’è da dire che il rendimento del croato sotto la guida di Juric è stato soddisfacente nella prima parte della stagione. A tratti ha messo nuovamente in evidenza le sue qualità, anche se frenato come al solito da qualche acciacco di troppo che non gli ha consentito di giocare con continuità. Come spiega calciomercato.com adesso i granata devono prendere una decisione sul suo futuro. Per riscattarlo il Torino dovrebbe versare nelle casse della Juve 6 milioni di euro, una cifra che i granata potrebbero anche non decidere di spendere proprio in virtù degli stop per infortunio di Pjaca. Non è da escludere però che con uno “sconto” sul prezzo la situazione non possa cambiare.