Calciomercato Juventus, non solo Dybala | La decisione che cambia tutto

Calciomercato Juventus, tiene banco la questione rinnovi: ecco le ultime sul centrocampista bianconero.

Sul piatto non c’è solo la questione relativa al rinnovo di Paulo Dybala, che sta prendendo per le lunghe ancor più di quanto si potesse pensare.

L’incontro previsto per domani non si farà e se ne riparlerà, a meno di ulteriori colpi di scena, in occasione della prossima sosta di campionato. Nel frattempo la Juventus potrebbe quindi concentrarsi su un’altra bella gatta da pelare. L’affaire Federico Bernardeschi è urgente quanto quello che riguarda l’attaccante argentino ed è tempo, ora, che la società e il giocatore decidano una volta per tutte. Non c’è ancora una data. Non sono stati programmati, in tal senso, incontri tesi a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Tuttomercatoweb.com sostiene però il club bianconero e il calciatore di Carrara stiano interloquendo nella massima tranquillità.

Calciomercato Juventus, contatti in corso per il rinnovo di Bernardeschi

A confermare questa tesi è anche il giornalista Romeo Agresti, tra i massimi esperti di Juventus e dintorni, che ha pubblicato poco fa un tweet che delinea in modo ancor più preciso la situazione riguardante il rinnovo del contratto di Bernardeschi, ormai in scadenza. “Contatti in corso – scrive su Twitter – La priorità del giocatore era e resta la Juve. Al momento le parti non hanno ancora parlato di cifre, ma stanno valutando i presupposti per prolungare il matrimonio”.

Situazione rinnovo #Bernardeschi: contatti in corso. La priorità del giocatore era e resta la #Juve. Al momento le parti non hanno ancora parlato di cifre, ma stanno valutando i presupposti per prolungare il matrimonio ⚪️⚫️🇮🇹@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) March 9, 2022

E farebbe bene la società ad accelerare i tempi, visto che diversi club, sia italiani che stranieri, hanno volto lo sguardo verso l’attaccante e centrocampista bianconero.