Calciomercato Juventus, colpo di scena Dybala: agente avvertito. Ecco la nuova situazione attorno al rinnovo della Joya

Svolta clamorosa in quella che poteva essere la settimana decisiva per il rinnovo di Paulo Dybala. L’incontro inizialmente era in programma domani, ma a quanto pare la Juventus ha chiesto un rinvio.

Secondo quanto riportato da goal.com infatti, le parti si dovrebbero incontrare dopo la partita contro il Villarreal, in programma il prossimo 16 marzo, con una data ancora da decidere e che verrà fissata solamente nei prossimi giorni. Un clamoroso colpo di scena. Anche se forse si potrebbe leggere in questo modo: la Juventus potrebbe attendere un possibile accesso ai quarti di finale di Champions per mettere sul piatto, visti gli introiti che ne potrebbero derivare, anche un’offerta economica migliore. Vedremo.