Juventus, Ramsey e il futuro già segnato | Quei 40 milioni sempre più vicini

Juventus, il futuro di Aaron Ramsey adesso sembra scritto, ecco cosa potrà succedere la prossima estate dopo che finirà il prestito.

Juventus, una notizia buona e una cattiva per il club bianconero. Infatti, parlando di mercato, la situazione di Ramsey e Kulusevski potrebbe avere dei risvolti già in estate. Il centrocampista gallese quasi sicuramente ritornerà a Torino, ma il Tottenham sembra, invece, sempre più convinto dell’esterno svedese.

Ramsey potrebbe infatti ritornare a Torino e quel punto ritornerebbe la cosiddetta telenovela fino a scadenza del contratto. Eventualità che non farebbe, certo, bene alle casse dei bianconeri. Ma per quanto concerne Kulusevski, invece, si parla di un riscatto ormai sempre più possibile.

Juventus, il Tottenham riscatterà Kulusevski

Il Tottenham sembra sempre più convinto del suo nuovo acquisto e il riscatto sembra, ormai, certificato. In questa eventualità 40 milioni andrebbero nelle casse dei bianconeri. Un affare vista anche la difficoltà nei due anni dello svedese quando giocava in bianconero.

I suoi risultati con Conte sembrano però essere diversi, tanto che il club inglese sembra convinto di questa operazione e proverà in tutti i modi a riscattare il giovane esterno in grande ascesa in Premier League. Discorso, invece, diverso per Ramsey a cui bisognerà, a questo punto, trovare una nuova casa o aspettare la scadenza del contratto che lo lega alla Juventus.