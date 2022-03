Samp-Juventus, la sorpresa di Allegri: super esclusione in attacco

Sampdoria-Juventus, per la partita del weekend di campionato, Allegri potrebbe “rivoluzionare” l’attacco con un esclusione a sorpresa.

Sampdoria-Juventus, una sfida da non sbagliare. Allegri e i ragazzi faranno di tutti per ottenere i tre punti, in una trasferta che sarà cruciale. Adesso l’obiettivo è vincerle tutte, e non è impossibile sperare nell’insperabile. Le possibilità sono poche ma c’è sempre il desiderio di alzare l’ennesimo titolo. Utopia ma che alla Juventus può diventare realtà.

Proprio nel weekend i bianconeri andranno a Genova per la trasferta contro la Sampdoria. Per l’occasione Allegri potrebbe sorprendere tutti schierando un’inedita coppia d’attacco. Si parla infatti di un esclusione necessaria, visti anche i tanti minuti giocati dall’attaccante.

Sampdoria-Juventus, Allegri fa riposare Vlahovic? Idea Kean – Morata dal primo minuto

Potrebbe essere nuovamente il turno di Kean al fianco di Alvaro Morata. La suggestione stuzzica Allegri e la necessità di far riposare il suo uomo chiave d’attacco è sempre più concreta. Il minutaggio di Vlahovic ha visto giocare il bomber per diversi match consecutivi e proprio per questa sfida di campionato sarà necessario farlo riposare.

Indubbio pensare, che vista ancora l’indisponibilità della Joya, si spera possa riprendere appieno per il ritorno di Champions League contro il Villareal, Allegri, alla fine, schiererà proprio il binomio di attaccanti a disposizione, con Kean sempre più voglioso di riscatto.