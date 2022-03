Calciomercato Juventus, problema risolto sulla fascia: ritorno dopo sei anni

Calciomercato Juventus, tra i “candidati” per il dopo Alex Sandro c’è anche lui: la la concorrenza, però, resta serrata.

La priorità, adesso, è la difesa. La Juventus in questi giorni si sta muovendo per trovare il “Vlahovic”, se così vogliamo definirlo, della retroguardia. Vietato sbagliare, stavolta. Perché le maggiori criticità, quest’anno, hanno riguardato proprio il reparto arretrato. E principalmente l’out sinistro. Dove né Alex Sandro, né il giovane Luca Pellegrini sono riusciti ad offrire le opportune garanzie.

Estremamente altalenante il rendimento del brasiliano, andato incontro ad una lenta ma inesorabile involuzione. Facendo storcere il naso alla quasi totalità dei tifosi – sconcertante l’errore nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter – e in alcuni casi anche allo stesso Massimiliano Allegri, che anche nella sua precedente esperienza gli aveva sempre dato fiducia. L’esterno verdeoro, insomma, quasi certamente saluterà la Continassa a fine stagione. Un bel problema anche quello del suo ingaggio, considerando la nuova politica societaria che sta puntando “a tagliare il tagliabile”. Il contratto di Alex Sandro scade nel 2023 e la Juventus farà in modo di ricavare qualcosa dalla sua eventuale cessione.

Calciomercato Juventus, il Barcellona rivuole Grimaldo

Federico Cherubini è alla ricerca di un sostituto e uno dei nomi che circolano nelle ultime ore, come riporta il quotidiano torinese Tuttosport, sarebbe Alejandro Grimaldo del Benfica. Classe 1995, il terzino sinistro spagnolo è arrivato in Portogallo nel 2016 dalle giovanili del Barcellona, club che lo ha cresciuto. A Lisbona Grimaldo è letteralmente esploso, diventando imprescindibile per ogni allenatore passato sulla panchina delle Aguias.

Uno come lui farebbe davvero comodo alla Juventus, soprattutto adesso che in area c’è un rapace come Vlahovic e serve come il pane un laterale che sforni cross a ripetizione. La concorrenza sull’iberico, tuttavia, è tanta: in prima fila ci sarebbe proprio il Barcellona, che si è pentita di averlo fatto partire a cuor leggero e adesso spinge per il ritorno.