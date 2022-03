Calciomercato Juventus, scaricato “ufficialmente” | Flop e fischi assordanti

Calciomercato Juventus, ieri sera c’è stata l’ennesima prova del nove. Adesso il futuro dell’attaccante potrebbe essere messo in discussione.

Calciomercato Juventus, ieri sera nel ritorno degli ottavi di finale tra Real Madrid e Psg, qualificazione avvenuta tramite una grande tripletta di Benzema da parte dei blancos, Asensio, nonostante l’entusiasmo della vittoria, non è uscito – di certo – fra gli elogi.

Il calciatore del Real Madrid è uscito tra i fischi quasi assordati del propri pubblico. Una situazione che, a questo punto, potrebbe compromettere definitivamente il suo futuro in maglia blanca. Come sappiamo, nella prossima stagione, l’obiettivo numero uno di Perez è proprio il francese Mbappe, un motivo in più che garantirebbe ancora meno spazio ad Asensio.

Calciomercato Juventus, il Bernabeu “scarica” Asensio | Si apre l’opzione estera

Eventualità che potrebbe dunque aprire l’opzione estera. Come sappiamo, date le caratteristiche del profilo, Asensio rappresenterebbe l’ideale per Allegri. Complice il possibile addio di Paulo Dybala a zero, la dirigenza potrebbe sfruttare questo assist da parte dei tifosi del Real Madrid. Il giocatore potrebbe infatti ritrovare ninfa vitale altrove, in campionati che gli permettano di avere ancora più spazio e non un posto vacillante come sembra, attualmente, al Real Madrid.

Staremo a vedere se l’operazione verrà messa in porto ma adesso Asensio sarà un nome molto caldo in chiave mercato estivo, viste anche le qualità e il palmares del giocatore in causa.