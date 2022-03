Calciomercato Juventus, ansia Inter: doppio acquisto da sballo che indebolirebbe di certo la società nerazzurra. Ma che toglierebbe a Cherubini un obiettivo a zero

Come ben si sa, come ben si è capito, i colpi a parametro zero sono quelli che al momento vanno di moda tra le grandi squadre che non hanno tutta questa disponibilità economica anche per via della crisi che morde anche per via del Covid. Insomma, si guarda con un certo interesse a qui calciatori che possono liberarsi sul mercato senza spendere un euro e magari facendo un sacrificio sull’ingaggio per poterli convincere.

Ed è a questo che punterebbe anche il Bayern Monaco che, secondo la Bild, oltre ad aver messo nel mirino l’interista Dumfries, potrebbe decidere di piazzare un colpo importante senza spendere soldi per il cartellino. Un elemento che è stato accostato alla Juventus anche nelle scorse settimane e che porta il nome di Mazraoui.

Calciomercato Juventus, doppio colpo Bayern

Se Dumfries potrebbe essere una perdita importante per Simone Inzaghi, c’è da dire anche che su Mazraoui che va in scadenza con l’Ajax alla fine della stagione e che è gestito da Mino Raiola, c’è anche il Milan alla finestra. Ma quando si mettono di mezzo i bavaresi che a differenza di molti quella disponibilità economica ce l’hanno anche per via di una cura maniacale del settore giovanile che porta sempre a grandi sorprese, c’è poco da fare.

Insomma, il colpo a zero lo potrebbero piazzare in Germania lasciando la Juventus con un nulla di fatto ma anche indebolendo – qualora la suggestione Dumfries avesse delle conferme – anche alla squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto e che quest’anno è ancora in corsa. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane con la sensazione che Cherubini però non sia del tutto tagliato fuori.