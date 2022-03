Calciomercato Juventus, si stringono i tempi: colpo “alla Zakaria”

Calciomercato Juventus, la società bianconera vuole stringere i tempi per il centrocampista. Un colpo alla “Zakaria” in mezzo al campo. Le ultime

In mezzo al campo la Juventus la prossima stagione vuole intervenire. Anche perché la sensazione è che molti lasceranno la maglia bianconera alla fine dell’anno: tutti, o quasi, in bilico. Ovviamente i maggiori indiziati alla partenza sono Rabiot e Arthur, che anche a gennaio potevano essere ceduti.

Ed è per questo motivo che la Juventus si sta guardando intorno. Un colpo alla Zakaria, e cioè cercando di anticipare tutte le possibili concorrenti che al momento ci hanno pensato. Poi c’è anche il fatto che l’obiettivo che Cherubini avrebbe messo nel mirino stuzzica l’interesse di molti non sono per le qualità tecniche, ma anche per il fatto che va in scadenza di contratto nel 2023 e non sembra avere l’intenzione di rinnovare per nessun ragione al mondo. Insomma un affare che si potrebbe anche fare con lo sconto a quanto pare.

Calciomercato Juventus, tutto su Renato Sanches

Ci dovrebbe essere un contatto entro la fine del mese – secondo quanto riportato da goal.com – per il centrocampista portoghese in forza al Lilla Renato Sanches. Il calciatore piace ad Allegri che sta facendo delle valutazioni tattiche sul possibile acquisto. Prendere Sanches significherebbe cercare di giocare in una certa maniera con Locatelli che a questo punto verrebbe dirottato in maniera definitiva a fare la mezz’ala.

In ogni caso su Sanches ci sono molte squadre che starebbero fiutando l’affare e in Italia, anche la Roma, ci ha provato in tempi non sospetti. La valutazione del cartellino secondo transfemarket si aggira intorno ai 40milioni di euro. Ma è ovvio che con un contratto che scade così a breve la cifra il Lilla non la potrebbe richiedere. Vedremo.