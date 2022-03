Juventus, ultim’ora dalla Continassa: Allegri ne recupera tre

Juventus, ultim’ora dalla Continassa, in vista della gara contro la Sampdoria di sabato Allegri recupera tre uomini. Mezzo sorriso per il tecnico

La situazione forse comincia a essere meno critica. Ma i tifosi della Juventus possono fare tutti gli scongiuri che vogliono, c’è da dirlo. Sì, perché quello che sta succedendo quest’anno alla Continassa è qualcosa di incredibile e che va contro ogni qualsiasi logica. Ci sono però da segnalare alcuni sentori che potrebbero anche dare un’indicazione verso un cambio di tendenza. Le ultime notizie che arrivano però sono sicuramente positive.

Secondo quanto riportato infatti dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, Mattia De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo. Il reparto arretrato insomma, inizia a rivedere alcuni uomini che nel corso dell’ultimo mese sono stati fuori per dei problemi fisici. Una notizia sicuramente positiva per il tecnico bianconero che sa perfettamente che dalla gara di sabato passa una fetta assai importante della stagione. Una vittoria permetterebbe di rimanere in corsa per lo scudetto. Anche se Allegri, almeno nelle dichiarazioni, non crede a questa possibilità.

Juventus, recupera anche Cuadrado

Ed è tornato in gruppo dopo due giorni causa attacco febbrile anche il colombiano Cuadrado. Un altro elemento decisamente importante per il tecnico livornese che deciderà se mandarlo in campo dall’inizio o magari preservarlo per la gara altrettanto importante della prossima settimana contro il Villarreal in Champions League. Anche se per quella c’è un po’ di tempo – si gioca mercoledì 16 – i pensieri non possono che volare a una sfida che potrebbe aprire le porte dei quarti di finale della massima competizione europea.

Le scelte ovviamente non verranno fatte guardando a martedì, ma un po’ di di situazioni senza dubbio verranno valutate bene dallo staff medico e tecnico della Vecchia Signora.