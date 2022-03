Juventus, il baby talento ha firmato | Ufficiale, contratto fino al 2026

Juventus, il giovane calciatore resterà in bianconero per altri quattro anni: la società crede fermamente in lui.

È approdato alla Continassa nell’estate 2020. Quando, per intenderci, era appena avvenuto l’avvicendamento in panchina tra Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. La Juventus lo prelevò dalle giovanili dell’Anderlecht, a soli sedici anni, sborsando 240mila euro. Una cifra importante per un giocatore che ha ammaliato sin dal primo momento gli osservatori bianconeri.

Nei due anni trascorsi a Torino, il classe 2004 Samuel Mbangula, ha convinto proprio tutti. A suon di prodezze si è imposto nella squadra Primavera allenata da Andrea Bonatti. E si è meritato l’agognato rinnovo di contratto, che lo legherà alla Vecchia Signora per altri quattro anni, fino al 2026. Un investimento in piena regola, quello della Juventus. Che crede fermamente che il giovane calciatore possa sbocciare e ritagliarsi in futuro un ruolo significativo anche in prima squadra. Originario della Repubblica Democratica del Congo, Mbangula è un attaccante esterno molto veloce, che può essere utilizzato sia come ala nel 4-3-3 sia come seconda punta in un eventuale attacco a due.

Juventus, Mbangula ha convinto tutti

Pochi minuti fa la notizia del suo rinnovo, con tanto di foto in bella mostra che ritrae il giocatore nell’atto della firma, è apparsa sul profilo Twitter della Juventus Youth: “Samuel Mbangula rinnova fino al 2026”, recita il tweet. Continua, dunque, la politica “verde” dei bianconeri, il cui obiettivo nei prossimi è puntare tantissimo sui giovani.