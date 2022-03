Juventus, nuovo regista per Allegri | UFFICIALE: annuncio in conferenza

Quali sono gli obiettivi del prossimo calciomercato della Juventus? Sono tanti i rumors che circolano in questo periodo.

Tutti i club si stanno dando da fare guardando alla prossima stagione, ai tasselli da inserire nella propria rosa per renderla più forte. Non fa differenza la Juve, che deve programmare con anticipo le possibili trattativi estive per cercare di anticipare la concorrenza.

Impresa non certo semplice, specie per quanto riguarda determinati obiettivi. Non ci sono dubbi in ogni caso sul fatto che la società farà di tutto per accontentare le richieste di mister Allegri. Ogni reparto della rosa bianconera ha bisogno di calciatori giovani e di qualità. Ma è soprattutto il centrocampo che potrebbe vedere l’arrivo di volti nuovi.

Calciomercato Juventus, de Jong resterà al Barcellona

Un calciatore che nelle ultime settimane è stato accostato alla Juve è Frenkie de Jong, ex Ajax e oggi al Barcellona. La sua esperienza con la maglia blaugrana non è stata esaltante nel 2021 e si pensava che il regista potesse cambiare aria. Ma ora le cose sono decisamente cambiate, l’arrivo di Xavi ha cambiato le carte in tavola. Lo confermano anche le sue parole a “Sport”: “Non so se ora sto vivendo il mio momento migliore da quando sono arrivato al Barcellona, ma si può sempre migliorare. Mi sento bene in questo club e voglio continuare qui. Ultimamente stiamo giocando bene e vincendo, questo ci dà fiducia”. Parole che insomma allontanano il giocatore da ogni possibile trattativa. Il nuovo regista di Allegri non sarà l’olandese, andrà cercato altrove. Quel che appare certo però è che si cercherà un centrocampista con vere caratteristiche da playmaker, che sappia dettare i tempi della manovra.