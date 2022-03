Samp-Juventus, Allegri svela: “Tridente? Vi spiego” | Recupero eccellente

Alla vigilia della trasferta di Genova, parla, in conferenza stampa, mister Allegri. Ecco cosa ha detto l’allenatore bianconero.

Domani alle ore 18.00 ci sarà una sfida molto importante per il campionato. I bianconeri, in trasferta a Genova contro la Sampdoria, dovranno fare una partita perfetta. Per l’occasione potremmo rivedere qualche giocatore importante. Ecco cosa ha detto Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A.

Allegri:

“Come bisogna affrontare la partita di Marassi? Un momento decisivo della stagione, siamo verso la fine anche se mancano ancora praticamente due mesi. Prima della sosta, settimana intensa, potrebbe essere molto divertente”.



“Tridente domani sera? Devo ancora decidere, qualcuno deve riposare. Sono rientrati De Sciglio e Sandro. Domenica Chiellini dovrebbe essere già con la squadra, Berna domani è squalificato”.

“Danilo domani giocherà e sarà la sua centesima partita per lui, De Sciglio sarà a disposizione sarà meglio, Sandro sta bene ma non ho ancora deciso la formazione”.

“Dybala potrebbe venire a disposizione per la Champions, con lo stesso Bonucci. Domenica valuteremo a dovere”.



“Vlahovic deve rifiatare? Non era semplice arrivare alla Juve e giocare sempre. Sta lavorando, deve, come tutti, migliorare. Più pulito nel gioco e lui ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore. Domani vediamo se gioca”.

“Polemiche sugli arbitri tra le big? Non percepisco nessun nervosismo. La Juventus deve pensare al campo. Le squadre davanti sono davanti e hanno un ampio vantaggio, noi dobbiamo pensare a noi stessi, l’obiettivo ora è il quarto posto e passare ai quarti, poi valuteremo strada facendo. Dopo la sosta avremo il rush finale”.

“Dybala è un professionista, ora deve discutere il suo rinnovo, non ha bisogno di nessun giudizio. Gioca e va in campo e fa quello che deve fare, così come gli altri giocatori. Lui sta cercando di tornare al meglio, io e la squadra abbiamo bisogno di Paulo”.