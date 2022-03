Calciomercato Juventus, tradimento pazzesco | Contromossa immediata

Calciomercato Juventus, intrigo da capogiro: la chiamata dai “rivali” può cambiare inevitabilmente le carte in tavola. Si corre ai ripari.

A tenere banco in casa Juventus è inevitabilmente il caso legato a Paulo Dybala: il faccia a faccia tra i vertici dirigenziali bianconeri e l’entourage della “Joya” è stato fissato a data da destinarsi, con la sensazione che l’argentino diventi sempre meno centrale nei progetti di “Madama” con il trascorrere dei giorni.

Colpa dei tanti infortuni che lo hanno falcidiato, certo, e che potrebbero inficiare in maniera deleteria sulle prossime mosse di Cherubini che, non a caso, ha già cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di soluzioni alternative: Giacomo Raspadori intriga e non poco, ma sullo sfondo continua a rimanere quel Nicolò Zaniolo che non ha ancora sciolto le riserve in merito al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024. Dalla Spagna, però, nelle ultime settimane è ritornato in auge il nome di Marcos Asensio, fischiato dal pubblico del Santiago Bernabeu al momento della sua uscita da campo, in occasione della sfida contro il Psg.

Calciomercato Juventus, su Asensio si fionda l’Atletico: doppia opzione

La questione rinnovo sta diventando un boomerang, al punto che Florentino Perez non sembrerebbe essere intenzionato ad accontentare le richieste dello spagnolo, per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2023. Secondo quanto riferito da “El Nacional”, sulle tracce di Asensio si sarebbe fiondato l’Atletico Madrid, in quello che si configurerebbe come il più classico dei tradimenti che i Blancos si auspicherebbero si evitare. Resta in piedi, però, anche la pista Arsenal, con i Gunners a caccia di rinforzi importanti con cui puntellare una trequarti orfana di un vero e proprio punto di riferimento. La Juventus e il Milan continuano a monitorare la situazione, per adesso senza affondare il colpo.