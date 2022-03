Calciomercato Juventus, accordo totale con il Milan: c’è un ultimo ostacolo

Calciomercato Juventus, con il Milan sarebbe stato raggiunto praticamente un accordo: tuttavia, manca ancora l’ultimo sì.

La sessione estiva di calciomercato è ancora lontana, ma sono tante le piste che soprattutto gli addetti ai lavori dei top club hanno cominciato a battere. La Juventus, dal canto suo, in attesa di sciogliere definitivamente la “matassa” legata ai rinnovi di contratto, è al lavoro per avere strada spianata su quegli obiettivi che da tempo il club bianconero si è prefissato di raggiungere.

Sicuramente il reparto che verrà monitorato con estrema attenzione è il centrocampo, che potrebbe vedere importanti “scossoni”. Negli ultimi giorni, infatti, oltre ai soliti nomi Pogba, Milinkovic Savic e Jorginho, è ritornato in auge anche un altro profilo: si tratta di Renato Sanches, sul quale da tempo ha messo gli occhi il Milan per il vice Kessié. Il “Diavolo”, però, fino ad ora non ha ancora chiuso la pratica, motivo per il quale Cherubini avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire i margini di un inserimento last minute.

Calciomercato Juventus, accordo Milan-Lille per Renato Sanches: ma…

Come spiega Daniele Longo, il Milan e il Lille avevano praticamente trovato un accordo totale per Renato Sanches: un’intesa che non è venuta meno, anzi, e che sarebbe rimasta intatta anche in queste frenetiche settimane. Tuttavia, l’entourage del calciatore, Jorge Mendes, si sarebbe preso del tempo per capire se effettivamente si possa concretizzare qualcos’altro; a tal proposito, risulterà decisiva la volontà del calciatore, che ha il coltello dalla parte del manico essendo legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2023. Situazione in evoluzione, dunque, e che potrebbe regalare interessanti colpi di scena: Cherubini studia la situazione.