Sampdoria-Juventus, Allegri e la sorpresa in attacco: super esclusione

Sampdoria-Juventus, l’allenatore bianconero sembra avere le idee chiare sull’undici che affronterà domani i blucerchiati.

La lista dei convocati, diramata poche ore fa tramite i propri canali ufficiali, non lascia spazio a dubbi. Anche a Genova contro la Sampdoria vedremo una Juventus in emergenza. Con gli uomini contati, come dimostra la necessità da parte del tecnico bianconero Massimiliano Allegri di portare con sé ben tre elementi dell’Under-23.

Che nella fattispecie sono Stramaccioni, Miretti e Aké: uno per ogni ruolo. Niente da fare per Dybala. Per rivedere l’argentino in campo bisognerà forse aspettare mercoledì, quando a Torino sarà di scena il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Assenti anche i due pilastri difensivi Bonucci e Chiellini, ancora alle prese con i loro guai muscolari. Un’altra defezione è quella dello squalificato Bernardeschi, mentre in infermeria ci sono i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge, Zakaria e McKennie. Le buone notizie, per l’allenatore toscano, si chiamano De Sciglio e Alex Sandro: l’azzurro e il brasiliano tornano a rimpolpare il reparto arretrato, anch’esso fino a poco fa ridotto all’osso.

Sampdoria-Juventus, prima esclusione per Vlahovic

Allegri sembra avere pochi dubbi per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo domani pomeriggio a Marassi contro i blucerchiati di Marco Giampaolo. Difesa a quattro con Danilo e Pellegrini sulle fasce, i due centrali saranno invece de Ligt e Rugani. Scelte praticamente forzate a centrocampo, dove il tecnico livornese chiederà gli straordinari a Rabiot, Arhur e Locatelli. Dovrebbe esserci Cuadrado, anche se non al meglio dopo la partita con lo Spezia di domenica scorsa. Il colombiano prenderà posto nel tridente offensivo, in cui la grande novità sarà l’esclusione di Dusan Vlahovic, come anticipato dal giornalista esperto di Juve Romeo Agresti.