Calciomercato Juventus, è il mister X di Allegri | Ribaltone in estate

Calciomercato Juventus, futuro tutto da scrivere: possibile colpo di scena in estate. Il dettaglio che fa saltare il banco.

Contro la Sampdoria, la Juventus va a caccia di tre punti che proietterebbero la squadra di Allegri momentaneamente a quattro distanze dalle prime della classe. Contro i blucerchiati, il tecnico livornese – in attesa di recuperare i vari Chiellini, Dybala ed Alex Sandro – sembra essere orientato a confermare la formazione tipo, ad eccezione dell’iniziale esclusione di Dusan Vlahovic, che dovrebbe almeno inizialmente accomodarsi in panchina.

In cabina di regia agiranno nuovamente Arthur e Locatelli, con il brasiliano che – complice i numero infortuni che hanno decimato la squadra in maniera importante nel frangente decisivo della stagione – è riuscito a ritagliarsi un ruolo tutt’altro che banale. Da possibile esubero, a pedina funzionale: sembrano essere lontani i tempi in cui l’agente dell’ex Barça, Federico Pastorello, esternava a chiare lettere il desiderio del proprio assistito di trovare minutaggio, sentendosi parte integrante di un nuovo progetto.

Calciomercato Juventus, Arthur resta in bilico: la decisione in estate

Adesso qualcosa è cambiato. E non sono soltanto i fattori contingenti che hanno spinto Allegri ad inserirlo con gradualità nella propria creatura. Sono diverse le prove offerte dal playmaker nel quale il brasiliano ha dismesso per un momento i panni del “gigioneggiatore”, rompendo trame di gioco avversarie e facendo tanto lavoro sporco. Nelle idee di Allegri, però, Arthur non è il prototipo del regista che ha in mente, e non è un caso che “Madama” abbia cominciato ad effettuare sondaggi esplorativi per Jorginho, ad esempio. Ragion per cui, come riferisce gazzetta.it, il futuro del centrocampista carioca è ancora tutto da scrivere, con dinamiche di mercato che potrebbero alla fine “costringerlo” a fare le valigie e a valutare una nuova esperienza altrove.