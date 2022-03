Calciomercato Juventus, caos e addio | Doppio colpo pazzesco

Calciomercato Juventus, il caos in Inghilterra apre le strade a un doppio colpo pazzesco. Ecco gli obiettivi di Cherubini per la prossima stagione

Quello che sta succedendo al Chelsea è tanto incredibile quanto impronosticabile. Ma la decisione del Governo inglese di bloccare Abramovich e anche di bloccare il conto corrente del club mette a repentaglio il futuro stesso della squadra. E adesso la paura che tutto possa andare a rotoli è tanta. Con molti giocatori, soprattutto quelli che in scadenza, che stanno cercando di capire l’evolversi della situazione.

Ma non solo: anche quelli che hanno un contratto fino al 2023 stanno decidendo il da farsi. E secondo TuttoSport la Juventus potrebbe anche riuscire, sfruttando la situazione, a piazzare il doppio colpo pazzesco che potrebbe alzare e anche di tanto il livello tecnico della rosa di Massimiliano Allegri. Parliamo di due elementi che sono diventati campioni d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini: Jorginho ed Emerson Palmieri.

Calciomercato Juventus, doppio colpo pazzesco dal Chelsea

Il centrocampista è stato per molto tempo un obiettivo della Juve che non lo ha mai perso di vista nell’ultimo periodo. Ha un contratto che scade nel 2023 come detto e un ingaggio che supera i 6 milioni di euro a stagione, ma questo con il decreto crescita potrebbe essere un problema superabile. Nelle ultime settimane si è parlato anche della nostalgia che il centrocampista avrebbe nei confronti dell’Italia. E allora una partenza appare possibile con Cherubini pronto all’assalto per regalarlo ad Allegri. Il tecnico sarebbe ovviamente felicissimo dell’innesto, anche perché in questo modo potrebbe schierare Locatelli come mezz’ala. Vedremo.

E Palmieri? L’esterno adesso è in prestito al Lione e alla fine della stagione tornerà al Chelsea. Anche il suo accordo con il club londinese scade tra poco più di un anno. Potrebbe essere quell’elemento in grado di andare a sostituire il partente Alex Sandro. Insomma, i presupposti per assaltare la squadra allenata da Tuchel ci sono tutti.