Calciomercato Juventus, non solo Dybala: altro “scippo” di Simeone gratis

Calciomercato Juventus, non c’è solamente l’attaccante argentino nel mirino del “Cholo”: all’orizzonte un altro intreccio coi bianconeri.

Nella trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala la parola d’ordine è “tergiversare”. Sia da una parte che dall’altra. E non è affatto un buon segnale. In attesa di un nuovo summit che faccia finalmente chiarezza, la situazione resta abbastanza caotica. Non a caso gli ultimi rumors sono pessimisti riguardo alla permanenza del giocatore argentino alla Juventus.

In settimana ha fatto sentire la sua voce anche capitan Giorgio Chiellini, nel tentativo di dare un “consiglio” al suo compagno di squadra. Anche lui ha vissuto una situazione simile la scorsa estate, ma è riuscito a non farsi condizionare continuando a fornire prestazioni all’altezza. Invece Dybala, prima dell’infortunio, era apparso turbato da quello che sta accadendo attorno a lui. Inequivocabile l’occhiataccia rivolta verso la tribuna d’onore dopo il gol segnato all’Udinese qualche settimana fa. Si continua a parlare di un interessamento dell’Inter – Marotta lo porterebbe volentieri a Milano a parametro zero – ma l’attuale dieci bianconero ha numerosi estimatori anche all’estero. L’Atletico Madrid, ad esempio.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid interessato a Sergi Roberto

Diego Simeone, per mezzo dei suoi dirigenti, ha cercato di sondare più volte la disponibilità del giocatore di trasferirsi a Madrid e ricominciare dalla Liga e dai Colchoneros. Ma all’orizzonte si profila un altro intreccio di mercato tra Atletico e Juventus: già, perché il club madrileno sta mostrando un certo interesse per Sergi Roberto, centrocampista in uscita dal Barcellona che rappresenta un’opzione valida anche per i bianconeri, che in estate sono chiamati a “rivoluzionare” il centrocampo.

Secondo la versione spagnola di goal.com, il giocatore blaugrana – in scadenza di contratto come Dybala – potrebbe decidere di restare in Spagna se non dovesse andare in porto, com’è probabile, la trattativa per il rinnovo con la squadra che l’ha cresciuto.