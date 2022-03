Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti | Erede dalla Liga

Il calciomercato della Juventus sarà inevitabilmente condizionato da quel che potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane.

Non ci sono dubbi sul fatto che peseranno tanto sulle strategie del club bianconero i rinnovi in bilico. Sono cinque i giocatori della squadra di Allegri che hanno infatti l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. Trattative ancora aperte, può davvero succedere di tutto. Chi rimarrà e chi invece non accetterà la nuova offerta della Juventus? I tifosi sono preoccupati soprattutto per quanto riguarda Paulo Dybala.

Il rinnovo del numero dieci sembrava scontato alla fine dello scorso anno solare. Ma la distanza tra l’offerta della società e la richiesta dell’argentino non si è colmata e il rischio che Dybala possa andare via a parametro zero è sempre più alta man mano che ci si avvicina alla fine del campionato.

Calciomercato Juventus, Isco può essere l’erede di Dybala

La decisione finale ovviamente spetterà al giocatore. E’ logico che in caso di addio di Dybala la Juventus dovrebbe correre ai ripari per trovare un altro attaccante o trequartista con spiccate caratteristiche offensive. Dalla Spagna arrivano però dei rumors proprio su quello che potrebbe essere l’erede della “Joya”. Come sottolineato da “ElNacional.cat” infatti il club torinse sarebbe sulle tracce di Isco, destinato a lasciare il Real Madrid alla fine della stagione. Il Siviglia è in pressing sul calciatore, che non rientra più nei piani delle merengues, ma anche la Juventus potrebbe inserirsi nell’affare. Anche perché Allegri avrebbe dato il suo benestare all’arrivo dello spagnolo. Una trattativa della quale se ne potrebbe riparlare nelle prossime settimane.