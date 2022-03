Calciomercato Juventus, Morata vuota il sacco: annuncio sul suo futuro

Calciomercato Juventus, le parole di Alvaro Morata ai microfoni di Dazn: ecco quanto dichiarato dallo spagnolo sul suo futuro.

Ancora una volta, Alvaro Morata ha dimostrato di sapersi prendere la Juve sulle spalle. Questa volta non tanto o non solo da un punto di vista tecnico, ma anche sul piano realizzativo: sua la doppietta che ha permesso agli uomini di Allegri di espugnare “Marassi” e di conquistare tre punti preziosissimi per consolidare il quarto posto e mettere pressione alle prime della classe.

Ai microfoni di DAZN, oltre che analizzare la gara appena conclusa, Morata ha risposto anche alle domande circa una sua possibile permanenza a Torino l’anno prossimo: l’ex “Canterano” del Real non è stato ancora acquistato definitivamente da “Madama”, che dovrebbe sborsare 35 milioni di euro per prelevarlo definitivamente dai Colchoneros. Ecco le sue parole:

FUTURO Alla JUVE – “Mah, non lo so, purtroppo non dipende da me. La mia voglia di Juve non è mai andata via. L’ho già detto altre volte: se non fossi qui il prossimo anno, sarei comunque il primo tifoso della Juve. Ma siccome non dipende da me, non posso dirtelo. Posso lavorare da qui fino alla fine della stagione: cercare di vincere i campionati che è la cosa che mostrerò ai miei bambini.“