Calciomercato Juventus, tridente da sogno con Dybala: firma ad una condizione

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri sul giovane attaccante che piace tanto anche all’Inter. Ecco come può arrivare.

Un attacco da ripensare. Tanti punti interrogativi e una sola certezza: Dusan Vlahovic. Perché nessuno, nell’attuale reparto avanzato, può essere sicuro di continuare a vestire le maglia bianconera anche l’anno prossimo. Escluso, ovviamente, il centravanti serbo acquistato a gennaio dalla Fiorentina per oltre settanta milioni di euro.

Morata, Dybala, Kean: tutte situazioni in bilico. Che dipenderanno inevitabilmente da una serie di fattori. La società sta facendo di tutto per andare incontro alle esigenze del numero dieci argentino, ad esempio. L’ultima cosa che la Juventus vuole è lasciarlo andare via a zero ma se l’entourage del giocatore dovesse continuare a pretendere cifre eccessive allora il club non avrebbe scelta. E iniziare a pensare ad un possibile sostituto. Anche il destino dell’attaccante spagnolo non è nelle mani della Vecchia Signora: bisognerà capire se l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino, sarà disposto ad abbassare la cifra del riscatto. Troppi, al momento, i 35 milioni richiesti dai Colchoneros.

Calciomercato Juventus, Raspadori in cima alla lista se va via uno tra Kean e Morata

Poi c’è Moise Kean che non ha convinto. E che a fine stagione potrebbe far ritorno all’Everton con un anno d’anticipo rispetto agli accordi presi lo scorso settembre con il club di Liverpool. Se uno tra lui e Morata dovesse lasciare Torino, ci sarebbe già un nome pronto, come riporta calciomercato.com: Giacomo Raspadori, una delle stelline del Sassuolo e pupillo dell’allenatore della Nazionale Roberto Mancini, che lo ha portato pure all’Europeo. Su di lui c’è anche l’Inter, ma i bianconeri restano vigili.

La Juventus può contare sugli ottimi rapporti che intercorrono con la società neroverde, come si è visto la scorsa estate durante la trattativa per Locatelli. Il problema resta il prezzo, considerando che il direttore sportivo degli emiliani, Giovanni Carnevali, non è disposto ad accontentarsi di una cifra bassa.