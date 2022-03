UFFICIALE | Intervento al ginocchio riuscito: a rischio per la Juve?

Ultim’ora ufficiale: intervento al ginocchio riuscito, potrebbe rischiare di saltare la sfida contro la Juventus?

La stagione della Juventus è giunta nella sua fase più calda, con gli impegni in rapida successione in campionato, Champions League e Coppa Italia, che potrebbero imprimere una svolta importante alla stagione dei bianconeri.

Sulla carta, il calendario in campionato della compagine di Allegri, tolto lo scontro diretto contro l’Inter e il confronto con l’ex Sarri, non dovrebbe essere proibitivo. Il mese di maggio, ad esempio, comincerà con la sfida al Venezia, che all’andata fermò Morata e compagni sul pari. La truppa di Zanetti, invischiata nella lotta per non retrocedere, dovrà fare i conti con l’assenza del proprio portiere Sergio Romero, sottoposto ad un intervento in artroscopia per la rimozione di alcuni corpi mobili. I tempi di recupero non sono stati ancora stimati, ma l’argentino potrebbe essere a rischio per l’incontro dell’Allianz Stadium, o comunque non in perfette condizioni.

Juventus, Romero infortunato ed operato: l’annuncio del Venezia

Ecco il comunicato diramato dal club lagunare: “Venezia FC comunicato che il portiere Sergio Romero si è sottoposto ad intervento artroscopico per la rimozione di alcuni corpi mobili presenti all’interno dell’articolazione del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Dott. Ramon Cugat presso l’Instituto Cugat di Barcellona, è perfettamente riuscito”.