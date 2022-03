Calciomercato Juventus, accordo con il Napoli | Fumata bianca a un passo: 11 milioni

Calciomercato Juventus, ormai è accordo con i partenopei. La fumata bianca è prossima con tanto di cifra dell’operazione.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, come scrive il ‘Corriere dello Sport’, la svolta per il laterale sinistro è praticamente annunciata ma non si tratta di un operazione in direzione bianconera, come inizialmente sembrava. Infatti, Napoli e Getafe avrebbe trovato l’accordo per Mathias Olivera. Lo stesso presidente del Getafe ha praticamente annunciato a Cadena Ser.

Ecco le parole del presidente del Getafe:

“Siamo tranquilli con Mathias Olivera. Ha rinnovato, con la condizione che se ci fosse stata un’offerta conveniente per entrambe le parti noi l’avremmo fatto partire. Sappiamo che non resterà qui e credo che il suo trasferimento in Italia sia in una fase molto avanzata”.

Calciomercato Juventus, il Napoli chiude per Olivera

Proprio il presidente del Getafe ha praticamente annunciato la chiusura della trattativa per Olivera, giocatore, che, ricordiamolo, piaceva anche ai bianconeri. Proprio la Juventus sta cercando un possibile erede di Alex Sandro ma per il momento non sembra che sarà Olivera. Ecco uno stralcio dell’edizione di stamani del Corriere, a proposito dell’affare ormai in dirittura d’arrivo, che salvo clamorosi colpi di scena porterà l’esterno spagnolo ad indossare la maglia azzurra:

“Undici milioni di euro, ai quali presumibilmente aggiungere qualche bonus, e poi si passerà al brindisi: l’erede di Ghoulam è teoricamente sulla fascia.