Calciomercato Juventus, asse Zaniolo-Dybala: intrigo da capogiro

Calciomercato Juventus, l’effetto domino innescata da Dybala che riguarda anche e soprattutto Zaniolo: ecco lo scenario.

Archiviata una sessione di calciomercato invernale nella quale la Juventus ha fatto la voce grossa, rilanciando le proprie ambizioni per i piani nobili della classifica, i bianconeri ora come ora monitorano con estrema attenzione l’evolvere della situazione legata a Nicolò Zaniolo.

Prima, però, Cherubini e tutto il management della “Vecchia Signora” deve sbrogliare la “matassa” Dybala: i discorsi per i rinnovi del contratto in scadenza nel 2022 sono stati procrastinati all’indomani della sfida di ritorno di Champions contro il Villarreal, vero e proprio turning point della stagione degli uomini di Allegri. Le parti sembrano essere inamovibili sulle proprie posizioni, con la Juventus che non vorrebbe andare oltre ad un’offerta triennale a cifre drasticamente inferiori rispetto ai 10 milioni annui, comprensivi di bonus, con cui era stato trovato una bozza d’accordo qualche mese fa.

Calciomercato Roma, effetto domino Dybala | Pronto il blitz per Zaniolo

Come riferito da gazzetta.it, l’eventuale fumata nera per il rinnovo di Dybala potrebbe offrire il destro per il blitz bianconero per Zaniolo, con il cui entourage sono stati avviati i primi contatti esplorativi da qualche settimana. Tuttavia, le due operazioni potrebbero anche concretizzarsi in maniera “slegata”; il tuttocampista di Mou potrebbe approdare alla corte di Allegri anche nel caso in cui l’attuale vicecapitano della Juve dovesse finalmente trovare l’accordo con la dirigenza. Un rebus ancora difficile da sbrogliare, e che potrebbe portare a colpi di scena interessanti a stretto giro di posta; del resto, Zaniolo è visto più come pedina con cui rimpiazzare un’eventuale partenza di Federico Bernardeschi. Ma ogni discorso è prematuro, per adesso.