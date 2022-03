Juventus in campo per l’emergenza umanitaria | L’iniziativa bianconera

La Juventus protagonista non solo in campo. Se da un lato la squadra di Allegri si distingue in campo dall’altro c’è una dirigenza sempre attenta a quel che succede nel mondo.

Quel che sta succedendo tra Russia e Ucraina è ormai risaputo e sotto gli occhi di tutti. Impossibile non rivolgere un pensiero a questa delicata situazione internazionale. Il numero delle vittime è già alto e si sta cercando di portare in salvo, altrove, più persone possibili.

Il club bianconero è stato protagonista di una iniziativa importante, che ha fatto sì che 80 persone, soprattutto bambini accompagnati da mamme, raggiungessero il nostro paese.

La Juventus ha portato in Italia 80 persone dall’Ucraina

“Le immagini di una guerra nel cuore del nostro continente hanno colpito le donne e gli uomini della Juventus e hanno suscitato una mobilitazione che ha toccato tutti. Non si poteva osservare senza agire. Non si poteva commentare senza tentare in ogni modo di mettere in piedi un’operazione. La guerra in Ucraina, giorno dopo giorno sta generando dolore e morte, ma soprattutto sta distruggendo la vita quotidiana di milioni di persone, costrette a rifugiarsi fuori dal loro Paese” si legge nella nota sul sito ufficiale. “Ecco perché la Juventus nella giornata odierna non è solamente scesa in campo a Genova: ci sono momenti in cui bisogna dimostrare di essere vicini a chi soffre con atti concreti. La Juventus ha deciso di farlo, ed è scesa in campo con tutte le sue forze, e con il grande aiuto di tutti i dipendenti. Il Club sta accompagnando in Italia 80 persone. Si tratta in stragrande maggioranza di bimbe, bimbi e ragazzi, fra i 6 e i 14 anni, insieme ad alcune mamme. Una parte di queste persone è stata recuperata in seguito a una richiesta di aiuto della Federazione Calcio ucraina per portare in salvo i bambini e i ragazzi delle scuole calcio evacuati da Kiev, Kharkiv e dalle altre zone colpite dai bombardamenti”. “Questa spedizione ha per tutta la Società un grande significato: siamo tutti a fianco di chi sta soffrendo a causa della guerra, nella speranza che presto torni la pace” conclude la nota della Juventus.