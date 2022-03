Calciomercato Juventus, il Bayern se lo porta via: 40 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, a quanto pare il Bayern Monaco fa sul serio ed è pronto a chiudere l’affare: sono 40 i milioni sul piatto per il centrocampista

A quanto pare il Bayern Monaco fa sul serio. E anche tanto sul serio. Così forte la pressione della società bavarese che in questo momento avrebbe anche superato nella corsa al centrocampista sia le big spagnole (Real Madrid e Barcellona ci hanno fatto più di un pensiero), sia la Juventus, che negli ultimi mesi aveva cercato di reperire delle informazioni per cercare di portare a termine l’affare.

Insomma, non sembra che andrà proprio così stando alle indiscrezioni che vengono riportate dal ElGolDigital, che svela un reale interesse della squadra allenata da Nagelsmann che sarebbe pronta a mettere sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro per riuscire a strappare il centrocampista alla concorrenza. Un’offerta che l’Ajax dovrebbe ritenere soddisfacente per privarsi del gioiellino Gravenberch, entrato nel mirino delle migliori squadre d’Europa.

Calciomercato Juventus, il Bayern fulmina tutti

Lo scatto del Bayern quindi nella corsa al giocatore dell’Ajax è evidente e potrebbe fulminare le altre società che lo avevano messo nel mirino. Gravenberch in questo momento è un centrocampista che ha ampi margini di miglioramento e che nonostante la sua giovane età si sta mettendo in mostra per qualità e anche quella malizia che serve a questi livelli. In poche parole può realmente diventare un giocatore completo che può fare la differenza per molti anni.

E i tedeschi a quanto pare lo hanno capito e sono pronti anche all’investimento importante nei prossimi mesi. Appare scontato anche a questo punto un suo passaggio in Bundesliga. Anche perché il Bayern in mezzo sta per mettere in atto una vera e propria rivoluzione con molti giocatori che andranno via.