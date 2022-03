Calciomercato Juventus, coppia da sogno con De Ligt: “scippo” di lusso

Calciomercato Juventus, tra le due litiganti il terzo gode? La situazione per il difensore, adesso, potrebbe essere a favore dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, il caso Rudiger sta continuando a far parlare tutti i giornali sportivi mondiali. Il centrale tedesco è in uscita dal Chelsea e dato il profilo in questione, molti big club d’Europa si starebbero contendendo il suo cartellino ma, oltre al Bayern Monaco e il Real Madrid, attualmente i due club in vantaggio, si sarebbe iscritta anche la Juventus nella corsa a Rudiger.

I bianconeri hanno in rosa il miglior under 25 in circolazione, De Ligt. Se pensiamo alla coppia Bonucci – Chiellini, certamente non più giovanissima, è anche vero che pensare un nuovo binomio formato proprio dall’olandese e da Rudger sarebbe da fantascienza.

Calciomercato Juventus, Rudiger incanta i bianconeri | Sfida tripla

Come però dicevamo poc’anzi, Bayern e Real sono le due squadre capaci di tesserare Rudiger e metterebbero sul piatto anche uno stipendio importante ma la Juventus non si chiama fuori, anzi, come spesso capita tra i due litiganti, alla fine, il terzo può goderne. Sicuramente Rudiger è un obiettivo concreto ma non così prioritario, o meglio, finché c’è De Ligt i bianconeri non potranno avanzare offerte “pazze”.

Pertanto continuano a rimanere in pole le altre due squadra ma i bianconeri sono comunque lì dietro, in caso di opportunità, infatti, non si tirerebbero di certo indietro. Staremo dunque a vedere come si muoverà questo mercato difensivo, già in estate, a giugno si avrà una risposta concreta.