Dalla Spagna | Regalo scudetto per il Milan: scippo pazzesco alla Juve

Il calciomercato della Juventus continua ad infiammarsi con nuovi nomi che vengono accostati quotidianamente alla squadra bianconera.

Mancano ancora tanti mesi all’arrivo dell’estate e dunque all’apertura delle trattative. Ma è logico pensare che tutte le squadre si siano già messe all’opera per cercare di portare a casa gli obiettivi prefissati. Non fa eccezione la Juventus che dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic a gennaio sicuramente cercherà altre pedine da regalare a mister Allegri per aprire un nuovo ciclo vincente.

C’è soprattutto un reparto che ha bisogno di volti nuovi ed è il centrocampo. Rimane da capire quale sarà il futuro di Ramsey, attualmente in prestito ai Rangersi, ma non ci sono dubbi sul fatto che se ci saranno cessioni dovranno arrivare per forza di cose nuovi acquisti. E quel che manca alla Juve di oggi è soprattutto un playmaker che sappia dettare i tempi delle manovra.

Calciomercato Juventus, anche il Milan si aggiunge alla corsa per Jorginho

Uno dei nomi più caldi accostati alla Juve come rinforzo per il centrocampo è Jorginho, regista del Chelsea e della nazionale azzurra. La squadra inglese si trova in una situazione delicata dopo le sanzioni imposte al patron Abramovich e il centrocampista a fine stagione potrebbe cambiare aria. Anche perché il suo contratto scade nel 2023 e non si è trovato finora un accordo per il rinnovo. Tuttavia come spiega “Todofichajes” sulle sue tracce sarebbe piombato con prepotenza il Milan. Per i rossoneri potrebbe essere un grande “regalo” alla tifoseria specie se si riuscirà a conquistare lo scudetto in questa stagione. Il Milan perderà Kessie a parametro zero e per questo motivo dovrà per forza di cose centrare un grande acquisto in mezzo al campo.