Si continua a parlare tanto di calciomercato anche in questo periodo. E non solo per quanto riguarda le mosse della Juventus di Allegri.

L’allenatore bianconero sa benissimo che per puntare in alto c’è bisogno di una rosa ampia e sempre più competitiva. Solo in questo modo si potranno affontare al massimo gli impegni in Italia e anche quelli europei. C’è bisogno di rinforzi in tutti i reparti, anche se le strategie dei bianconeri dipenderanno molto anche dall’esito delle trattative dei rinnovi contrattuali. Ci sono cinque elementi della Juve, tra cui Dybala e Bernardeschi, che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Poi ci si potrà dedicare ai colpi estivi, ma nello stesso tempo tra le missioni del club c’è anche quella di tenersi stretta i propri gioielli. E c’è un giocatore soprattutto che fa gola alle big d’Europa, pronte a mettere sul piatto delle cifre importanti pur di strapparlo ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Barcellona in rosso nel tetto salariale: de Ligt più lontano

Stiamo parlando ovviamente di de Ligt, sempre più leader difensivo della Juve nonostante la sua giovane età. Calciatore dotato di grande senso tattico, tecnica e forza fisica, è davvero un elemento insostituibile nello scacchiere di mister Allegri. Il Barcellona da tempo ha messo nel mirino il centrale ex Ajax, ma le ultime notizie che arrivano dalla Spagna sembrano allontanarlo dal club blaugrana. La Liga – come spiega Repubblica– ha infatti pubblicato i dati relativi ai parametri salariali di tutte le squadre e per il Barcellona la situazione non è affatto florida: -144 milioni di euro. Una cifra che non sembra poter consentire alla società di Laporta di poter fare grandi investimenti sul mercato. Il sogno di arrivare a de Ligt, così come ad Haaland, adesso sembra essere meno concretizzabile.