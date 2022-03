Calciomercato, Juventus ed Inter KO | “Accordo trovato”

Calciomercato, Juventus e Inter (e anche il Milan) ko. L’accordo sarebbe stato trovato e l’ufficialità è attesa nelle prossime settimane. Colpaccio spagnolo

Tutto fatto. Si attende solamente l’ufficialità che dovrebbe arrivare alla fine della stagione oppure nel momento in cui i giochi saranno praticamente fatti. Ma di dubbi ormai non ce ne stanno. E Juventus e Inter quindi rimangono col cerino in mano – così come successo lo scorso anno per i bianconeri per la questione Donnarumma – non riuscendo a imporsi nella lotta al centrocampista che si svincolerà dal Milan a parametro zero.

Insomma, il nome ovviamente è quello di Kessie che ormai ha deciso di cambiare campionato. L’ivoriano, che non ha trovato un accordo con la società rossonera per il rinnovo del contratto è pronto a volare in Spagna per unirsi al Barcellona. Secondo il giornalista Gerard Romero l’ultimo tassello avrebbe trovato il suo posto nella serata di ieri.

Calciomercato, Kessie al Barcellona

Senza dubbi e con poche discussioni da portare avanti, il profilo di Kessie piaceva alla società bianconera e nel corso dei mesi passati era stato accostato diverse volte ai torinesi. Ma a quanto pare – anzi, ormai è quasi certezza assoluta – il milanista ha deciso di andare a giocare agli ordini di Xavi. Ed è il secondo colpo che il Barcellona costruisce in questo modo. Perché infatti in Catalogna hanno chiuso pure per Christensen, altro elemento svincolato, che arriva dal Chelsea, e che ha anche fatto le visite mediche secondo i media spagnoli.

In un momento così particolare sotto l’aspetto economico, sarebbe stato sicuramente importante per la Juventus riuscire nel colpo grosso a parametro zero. Ma così non sarà. Eppure la rivoluzione in mezzo al campo avverrà realmente, visto che sono molti gli elementi che alla fine della stagione dovrebbero prendere una strada diversa da quella torinese.