Calciomercato, la Roma “scippa” la Juventus: nuovo 9 per Mou

E’ sempre il calciomercato a tenere banco tra le maggiori discussioni dei tifosi nonostante la finestra estiva è ancora molto lontana.

Si guarda avanti, con la consapevolezza che muoversi con largo anticipo sugli obiettivi che ci si è prefissati potrebbe essere molto importante per “bruciare” la concorrenza. La fase di rinnovamento dell’organico della Juventus è partita nello scorso mese di gennaio con gli innesti di Vlahovic e Zakaria. Ora la dirigenza però deve pensare a come puntellare tutti i reparti della rosa di Allegri.

L’allenatore aspetta infatti altri rinforzi, soprattutto a centrocampo. Rimane poi da capire quale sarà l’esito delle trattative legate ai rinnovi contrattuali. In casa bianconera ci sono ben cinque elementi in scadenza di contratto, tra cui Paulo Dybala. In attacco non c’è comunque solo il futuro dell’argentino in bilico, ma anche quello di Alvaro Morata.

Juventus, Lacazette si allontana: anche la Roma sul francese dopo il Siviglia

Il centravanti spagnolo proprio negli ultimi giorni ha confermato la sua volontà di continuare a vestire la maglia bianconera, ma bisognerà trovare un accordo non semplice con l’Atletico Madrid. La richiesta di 35 milioni difficilmente sarà esaudita, si cercherà un punto d’incontro attorno ai 20 milioni. Anche perchè la Juventus in caso di addio di Morata sarebbe costretta a cercare un altro centravanti di spessore. Come – come sottolinea “Elgoldigital”– non sarebbe probabilmente Alexandre Lacazette, più volte accostato ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi. Il francese è in scadenza di contratto con l’Arsenal ed è pronto per una nuova avventura, trasferendosi a parametro zero. Il Siviglia sembrava essere in pole, ma ora anche la Roma di Mourinho sarebbe piombata sul giocatore, pronta a mettere a segno un colpo che gli consentirebbe di avere un attacco di grande spessore.