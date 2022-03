Juventus-Villarreal, Allegri e i suoi due fedelissimi | La scelta su Bonucci e Dybala

Juventus-Villarreal, il tecnico bianconero ha le idee chiare: ecco l’undici che potrebbe schierare nel match di ritorno con gli spagnoli.

Un match che può far svoltare la stagione. La Juventus si gioca tantissimo nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, in programma domani sera allo Stadium. Novanti minuti che equivalgono quasi ad una finale, come l’ha definita Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Noncurante, il tecnico bianconero, di chi possa aver fatto gli scongiuri vista la tradizione non proprio favorevole della Vecchia Signora negli ultimi atti di una manifestazione continentale.

Da quest’anno non c’è più la regola dei gol in trasferta. Si riparte dall’1-1 dell’Estadio de la Ceramica e la rete segnata da Dusan Vlahovic dopo una manciata di secondi non ha lo stesso valore che aveva invece nelle edizioni precedenti. Perciò la Juventus non può assolutamente accontentarsi dello zero a zero. Bisogna vincere, realizzare un gol in più dell’avversario. Altrimenti supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Juventus-Villarreal, Dybala andrà in panchina ma niente da fare per Bonucci

L’allenatore livornese non ha ancora diramato le convocazioni per il match di Champions League ma ha svelato qualcosa oggi in conferenza stampa. Innanzitutto gioca Vlahovic. L’attaccante serbo ex Fiorentina ha riposato un tempo intero a Genova con la Sampdoria sabato scorso e adesso è pronto a prendersi sulle spalle il peso dell’attacco. Con lui ci sarà Morata. Sarà convocato anche Dybala, ma l’argentino non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Insieme a lui rientreranno anche Chiellini e Bernardeschi, che potrebbero entrare a gara in corso. Out, invece, Bonucci: l’esperto difensore bianconero non ce la fa e tenterà di recuperare per la gara di campionato con la Salernitana.