La Juventus viaggia spedita verso il prossimo grande appuntamento di questo 2022: mercoledì sera si gioca in Champions League.

Contro il Villarreal si ripartirà dal punteggio di 1-1 maturato all’andata. Un risultato che non garantisce alcun vantaggio agli uomini di Allegri, che hanno segnato un gol in Spagna che non vale più doppio, secondo il nuovo regolamento. Ragion per cui per prevalere sull’undici di Emery bisognerà vincere allo Stadium. Impresa non semplice considerato il valore della squadra spagnola.

Mister Allegri ancora una volta deve fare i conti con l’infermeria e con la gestione dei suoi uomini, molti dei quali sono stati utilizzati con un alto minutaggio nel corso dell’ultimo periodo. I dubbi di formazione dell’allenatore livornese non sono solo legati ai nomi di scenderà in campo ma anche a livello tattico. Si potrebbe giocare con un modulo rispetto a quello visto nelle ultime apparizioni.

Juventus, con Bernardeschi o Dybala si può cambiare modulo

Certo molto dipenderà proprio dalle scelte di Allegri, che si ritrova con il dubbio Chiellini in difesa. Se l’esperto difensore sarà nell’elenco dei convocati sarà titolare dal primo minuto, altrimenti giocherà Rugani. La presenza di Bernardeschi e/o Dybala potrebbe consentire alla Juventus di giocare con il 4-3-1-2 anzichè 4-3-3, ma entrambi non sono al top della condizione. Una staffetta non è da escludere, così come il fatto che Allegri possa giocare con due punte davanti e un Cuadrado esterno di centrocampo a destra con licenza di offendere. Numeri e schemi poco importano però ai supporters della Juventus, che si aspettano una grande prova da parte dei loro beniamini e il conseguente passaggio del turno.