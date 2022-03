Calciomercato Juventus, doppio “addio” a zero | Offerte faraoniche sul piatto

Calciomercato Juventus, ora si fa sul serio per i due pupilli blaugrana: un doppio colpo, veramente, importante.

Calciomercato Juventus, un po’ come l’Ajax il Barcellona per quanto concerne i giovani è, spesso, garanzia. Proprio dalla Spagna potrebbe uscire due giocatori importanti in due settori del campo essenziali: difesa e centrocampo. Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Gerard Romero’, in casa blaugrana si potrebbero salutare i due giocatori che avrebbero già diverse offerte estere, soprattutto dall’Inghilterra.

Due giocatori desiderati da tutta Europa, Sia Gavi, giovani centrocampista scoperta del Barcellona, e sia Araujo difensore classe 1999, potrebbero, a fine stagione, salutare definitivamente il Barcellona. Su di loro ci sarebbero l’interesse di due colossi della Premier League, Manchester United e Arsenal.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra si fa sul serio per Gavi e Araujo

Giovanissimo prodigio, classe 2004, e autentica scoperta blaugrana, Gavi, avrebbe già interessi da parte delle big inglesi. Su di lui si sarebbe mosso concretamente, come riporta Romero su Twitter, direttamente il Liverpool offrendo al giocatore 6 milioni. Per quanto concerne, invece, il difensore si parla di interesse concreto di Manchester United e Arsenal che offrirebbero una cifra pari a 8 milioni. Cifre importanti per due giovani prodigi ma la Juventus cosa farà?

Sappiamo che il club bianconero si era interessato ai due profili, specialmente a Gavi, ma il tetto salariale, già dalla prossima stagione, sarà, nuovamente, tagliato. Non è un caso che alcuni giocatori cominciano a pesare sulle casse dirigenziali e pertanto non sono escluse anche importanti cessioni. Resta, di fatto, che almeno per il momento, le inglesi si sarebbero mosse con anticipo ma mai dire mai nel calcio moderno.