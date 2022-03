Calciomercato Juventus, scelto il nuovo Pogba | Colpaccio in Ligue 1

Calciomercato Juventus, c’è un giocatore in Ligue 1 che per caratteristiche ricorda molto il Pogba tanto amato dai tifosi, ecco chi.

Calciomercato Juventus, la propensione bianconera è sempre quella di puntare su giovani prodigi in giro per il mondo, i talent si muovono con questo obiettivo, trovare talenti da poter far emergere subito e uno di questi potrebbe avere il nome di Mamadou Coulibaly.

Giocatore che piace già alle big d’Europa e che sta incantando il campionato francese della Ligue 1. Ancora molto giovane, Coulibaly è già seguito (in Italia) da Juventus e Milan mentre all’estero piace al Tottenham di Antonio Conte e al Manchester City di Pep Guardiola. Ma la squadra che in questo momento sembra più attiva per poterlo tesserare è proprio il Barcellona di Xavi, in piena rifondazione.

Calciomercato Juventus, Coulibaly incanta l’Europa | Barcellona in pole

Proprio la squadra di Xavi sembra la favorita per il giovane prodigio del Monaco, Mamadou Coulibaly. Classe 2004, baby talento del Monaco il giocatore ha già affascinato i blaugrana che adesso vogliono arrivare prima della concorrenza. Proprio il Barcellona paragona, per caratteristiche, il giocatore a Camavinga, anche se in giro si è già “scomodato” il paragone con Paul Pogba anche per la qualità tecnica con cui riesce a gestire il pallone.

Il calciatore già in estate potrebbe prendere una decisione finale sul proprio futuro ma stando a ‘Sport.es’ il futuro potrebbe proprio essere di colore blaugrana, nonostante il già consolidato interesse europeo di Milan e Juventus e, ovviamente, delle big inglesi.