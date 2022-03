Juventus, fulmine a ciel sereno: tegola Bonucci | Le ultimissime

Juventus, fulmine a ciel sereno: tegola Bonucci per Allegri che potrebbe perdere il difensore per molto tempo. Le ultimissime sulle condizioni

S è messo a disposizione nella gara d’andata contro il Villarreal in Spagna e anche nella gara successiva contro l’Empoli. Ma da quel momento in poi Bonucci il campo non lo ha visto. Il problema al polpaccio non riesce a metterselo alle spalle il difensore che, oltre la gara delicatissima di questa sera, dovrebbe saltare anche la sfida contro la Salernitana del prossimo fine settimana.

Dal probabile affaticamento all’elongazione. Che adesso mette a rischio, per Bonucci, anche la presenza per la gara della Nazionale contro la Macedonia del prossimo 24 marzo a Palermo. La semifinale degli spareggi per l’accesso al Mondiale. E, anche, soprattutto, e si spera pure, la finale che è prevista per il 29 o in Turchia o in Portogallo. Insomma, il momento è assai delicato.

Juventus, fulmine a ciel sereno per Mancini

Se Allegri ormai si è messo l’anima in pace visto che ha capito da un poco di tempo che non lo avrà a disposizione, adesso il problema diventa di prioritaria importanza per Roberto Mancini, ct azzurro. Bonucci è un pilastro della retroguardia della nazionale campione d’Europa, ma più passa il tempo e più le sensazioni sono tutt’altro che positive per il difensore. Che probabilmente verrà convocato, anzi sicuramente entrerà almeno in lista, e poi insieme allo staff tecnico azzurro farà le proprie valutazioni sul da farsi.

Un problema quindi non solo per la Juventus ma soprattutto per la nostra nazionale – così come riporta TuttoSport – che potrebbe perdere un difensore importante nelle due partite che, oltre l’Europeo, sono quelle più importanti del cammino di Mancini sulla panchina azzurra. Un guaio. Che tutti noi speriamo si possa risolvere presto anche per il finale di stagione bianconero.