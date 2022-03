Calciomercato Juventus, ricostruzione totale: pronti 3 colpi da capogiro

Calciomercato Juventus, in estate sarà rivoluzione totale: pronti tre colpi da capogiro per Massimiliano Allegri. Una squadra da rifondare

La sconfitta contro il Villarreal ha lasciato il segno e lo lascerà anche in futuro. Se mai ancora ce ne fosse bisogno ha fatto capire che alla Juventus serve una vera e propria rivoluzione. Non solo in mezzo al campo, che è il reparto che senza dubbio ha il maggiore bisogno di investimenti. Ma anche in difesa e in attacco.

Insomma, c’è da ricostruire una squadra dalle fondamenta. Lo sa Cherubini che avrebbe già messo nel mirino i colpi per il futuro. A partire dal pacchetto arretrato: Rugani ieris era ha dimostrato di non essere adatto a partite di un certo livello, e l’assenza di Chiellini e Bonucci si è sentita. Il colpo, dietro, porta il nome di Rudiger del Chelsea. Difensore in scadenza di contratto che potrebbe quindi arrivare a parametro Zero. La notizia è riportata da Paganini, giornalista Rai.

Calciomercato Juventus, i colpi non si fermano

In mezzo al campo, come detto, serve proprio una rivoluzione. Sembra finito il tempo in bianconero di Rabiot e anche quello di Arthur. Entrambi dovrebbero salutare alla fine della stagione. Cherubini avrebbe nel mirino uno tra Pogba e Milinkovic-Savic. Il francese potrebbe arrivare senza sganciare un euro per il cartellino – difficile adesso il rinnovo con il Manchester United – mentre per il serbo della Lazio servirebbe un enorme investimento economico. Lotito non se ne priverà facilmente se non davanti a una cifra irrinunciabile.

Infine il reparto avanzato: in attesa del ritorno di Chiesa – eccome, se è mancato – e con un Vlahovic che ormai si sarà ambientato in maniera totale, l’obiettivo è quello di portare Zaniolo alla Continasa. I colloqui ci sono già stati. Sulla base di 40 milioni si potrebbe chiudere.