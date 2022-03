Rumors e voci di calciomercato non mancano mai in nessun periodo dell’anno. Anche la Juventus sta già lavorando in vista della prossima stagione.

L’eliminazione dalla Champions League è un duro colpo da digerire per i tifosi bianconeri, che ora sperano che la loro squadra riesca a guadagnare altre posizioni in campionato e magari a conquistare la coppa Italia. Nel frattempo la dirigenza sta pianificando il futuro, con Allegri che attende rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Ci sarà nel frattempo da capire quale sarà il futuro dei cinque giocatori che sono attualmente in scadenza di contratto. Se ne parlerà nelle prossime settimane e l’intenzione della società è quella di arrivare ad un nuovo accordo. Bisognerà però anche cercare di tenersi stretti i propri gioielli.

Calciomercato Juventus, ecco il piano per arrivare a Bremer

Tuttosport ha fatto il punto su quel che potrebbe accadere per quanto riguarda la difesa, con de Ligt che diventa un grande punto interrogativo. L’olandese continuerà la sua esperienza in bianconero oppure verrà ceduto per una somma importante? Nel caso si concretizzasse questa seconda ipotesi, con la Juve che cederebbe il centrale solo per 60-70 milioni di euro, allora la società dovrebbe muoversi presto per trovare un sostituto. Che sarebbe stato individuato in Bremer del Torino, nel mirino anche dell’Inter. La Juventus però avrebbe delle carte da giocarsi con la società granata per arrivare al difensore. Una è il riscatto di Mandragora, centrocampista che il Torino vuole riscattare proprio dai bianconeri. E l’altro è il difensore Gatti, che i bianconeri hanno preso dal Frosinone per la prossima stagione e che era proprio un obiettivo granata. Per arrivare a Bremer dunque la Juve potrebbe mettere sul piatto questi due giocatori più una decina di milioni di euro cash.