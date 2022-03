Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno | La foto che sancisce il ribaltone

Calciomercato Juventus, sono cambiate le carte in tavola: la foto che può essere vista come un indizio importante.

Il mese di marzo è inevitabilmente il periodo nel quale a prendersi la scena sono i tanti calciatori in scadenza di contratto, che sono in procinto di cambiare aria o vogliono temporeggiare nella spasmodica attesa di un’offerta allettante che possa far saltare il banco.

Scenario che ben si adatta alla situazione che vede protagonista Ousmane Dembele: l’esterno francese, che a gennaio ha rispedito al mittente le offerte per il prolungamento da parte del Barcellona, è stato a un passo dal cambiare aria già nella scorsa sessione invernale di calciomercato, con i blaugrana che – per mere esigenze di bilancio – avrebbero preferito cederlo per ricavare qualcosa dalla sua partenza. E invece, l’ex Borussia Dortmund non solo è rimasto all’ombra del Camp Nou ma – a dispetto delle tante voci che lo vorrebbero sempre più vicino al Psg, per il quale avrebbe già firmato una sorta di pre-contratto – starebbe lanciato segnali distensivi a tutto il mondo blaugrana.

Calciomercato Juventus, abbraccio Dembele-Laporta: clima cambiato?

Come riferito da “El Mundo Deportivo”, infatti, al termine dell’allenamento del Barcellona al “Nef Stadyumu”, dove è in programma il ritorno degli ottavi di finale contro il Galatasaray, il presidente dei catalani, Joan Laporta, si è avvicinato a Dembele e i due si sono abbracciati: gesto che non è passato inosservato, e che è stato prontamente immortalato dalle telecamere. Bisognerà aspettare per capire se questi segnali distensivi possano portare effettivamente ad un dietrofront inaspettato: scenario che, ad esempio, si auspicherebbe Pierre Aubameyang, che nel corso di varie interviste ha esternato l’auspicio che l’esterno offensivo rimanga ancora all’ombra del Camp Nou.