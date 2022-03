Calciomercato Juventus, cessione anticipata | Contromossa immediata: la data della firma

Calciomercato Juventus, la cessione del giocatore potrebbe essere anticipata. Ecco cosa sta succedendo per il centrocampista.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Sport.es’, stanno arrivando novità importanti sull’operazione Gavi. Il centrocampista del Barcellona è una giovane promessa del calcio spagnolo e sembra interessare le big d’Europa proprio come caratteristiche e vista anche la sua grande possibilità di ascesa.

Come scrivono i colleghi spagnoli, non ci sarebbe “nessun caso Gavi”. Per ora si parla di una grande possibilità da parte del Barcellona di cedere il giovanissimo prodigio già in estate ma per il momento non si è ancora parlato né di costi ma soprattutto né di stipendi. Perché, in fondo, il giocatore vuole restare e lo stesso Xavi sembra indirizzato verso questa via.

Calciomercato Juventus, nessun caso Gavi | Il centrocampista vuole rimanere in Spagna

Il club è pienamente consapevole delle potenzialità del suo giocatore e dovrà fare di tutto per farlo rimanere. Lo stesso centrocampista sembra indirizzato verso questa ipotesi. Pertanto, almeno per il momento, lo spauracchio di una cessione si allontana definitivamente. Per lui si era parlato anche di Juventus viste le caratteristiche tecniche ideali da poter introdurre nel trittico in mediana di Allegri.

Ma per il classe 2004, almeno per il momento, si potrebbe nuovamente parlare di permanenza in Liga. Sempre se il Barcellona non cambiare idea a fine stagione e deciderà, alla fine, di cederlo a cifre importanti.