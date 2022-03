Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | L’erede è già stato scelto

Calciomercato Juventus, a fine stagione l’attaccante esterno saluterà il club: ecco chi potrebbe essere il suo sostituto.

A Parigi c’è aria di cambiamenti. L’ennesimo fiasco del Psg in Champions League ha fatto rumore. La corazzata di Mauricio Pochettino è uscita agli ottavi di finale contro il Real Madrid, dilapidando la vittoria dell’andata e il vantaggio realizzato da Kylian Mbappé al “Bernabeu” nella gara di ritorno, facendosi travolgere dalla tripletta di uno scatenato Karim Benzema. Un’eliminazione dolorosa, che ha scosso il club dalle fondamenta.

Nell’ultimo match di Ligue 1 ha avuto addirittura luogo una surreale contestazione della tifoseria organizzata. Che ha preso di mira persino Neymar e Messi, fischiati durante la gara con il Bordeaux. A rendere più complicato il tutto, la notizia dell’imminente accordo tra il Real Madrid e lo stesso Mbappé. Pronto a lasciare Parigi a parametro zero per intraprendere una nuova avventura nella capitale spagnola sulle orme di Cristiano Ronaldo. Senza la sua stella più splendente quale sarà adesso il prossimo passo del club parigino?

Calciomercato Juventus, Dembelé “erede” di Di Maria

Innanzitutto, difficilmente Mauricio Pochettino verrà confermato in panchina. Si parla di Antonio Conte, ma per il momento sono solamente voci di corridoio. In forse anche la permanenza del direttore sportivo Leonardo, finito nel mirino della critica. Per quanto riguarda la rosa, un altro addio potrebbe essere quello di Angel Di Maria. L’esterno argentino, alla soglia dei 34 anni, ha un’opzione per prolungare il suo contratto di un anno ma di comune accordo potrebbero invece decidere di separarsi.

Tra i possibili sostituti del “Fideo” in Francia fanno il nome di Ousmane Dembelé, in scadenza di contratto con il Barcellona. A meno che il francese (seguito con attenzione pure dalla Juventus) non decida di far contento Xavi e rinnovare coi blaugrana – ipotesi al momento alquanto remota – Parigi sarà verosimilmente la sua destinazione.