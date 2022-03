Calciomercato Juventus, sprint per la firma: 50 milioni | “È impazzito”

Calciomercato Juventus, il giovane centrocampista avrebbe già fatto la sua scelta: ecco come il Real Madrid sbaraglierà la concorrenza.

Da Torino, per lui, in passato hanno fatto più d’un sondaggio. Ma l’affare adesso rischia di sfumare definitivamente. La motivazione? Da Madrid avrebbero messo il turbo per anticipare la concorrenza ed aggiudicarsi uno dei centrocampisti più promettenti d’Europa. Un’operazione “alla Camavinga”, se così vogliamo definirla, per fare un parallelismo con l’acquisto, concretizzatosi lo scorso agosto, del classe 2002 ex Rennes.

Perché a quanto pare tra Aurelien Tchouameni e i Blancos di Carlo Ancelotti è stato amore a prima vista. Il giocatore avrebbe messo da parte le offerte ricevute da altri grossi club europei non appena ha saputo dell’interesse del Real. Che continua a guardare in Francia per rafforzare la sua rosa. Lo ha fatto con Camavinga, lo farà molto probabilmente con Mbappé, per quello che si prepara ad essere il cambio di casacca più clamoroso dell’estate 2022. E il giovane centrocampista del Monaco potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che – dopo anni di basso profilo – si profila decisamente importante.

Calciomercato Juventus, futuro nella Liga per Tchouameni

Tchouameni, manco a dirlo, anche in questa stagione sta confermando quello che già aveva fatto vedere nelle precedenti, nonostante l’annata a dir poco complicata che sta vivendo il suo club. Ha un contratto fino al 2024 ma ha già fatto intendere alla dirigenza del Monaco di voler partire in estate. E nel Principato sono disposti ad accontentarlo, visto che non hanno alcuna intenzione di perderlo a zero. Si “accontenteranno” di cinquanta milioni per il giocatore che in patria viene paragonato a Paul Pogba, uno che alla Juventus è sbocciato ed ha lasciato una traccia indelebile.

Il Real Madrid, come spiega il portale spagnolo defensacentral.com, potrà finanziare il suo acquisto grazie alle cessioni, ormai quasi sicure, di gente come Hazard, Jovic, Mariano e Dani Ceballos che non è riuscita ad esprimersi al meglio con la “camiseta blanca” addosso.