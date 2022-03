Dalla Spagna | Calciomercato Juventus, esonero Allegri: contattato Zidane

Dalla Spagna, il club bianconero si starebbe guardando attorno dopo la disfatta con il Villarreal in Champions League.

Rivangare quello che è accaduto ieri sera nella serataccia dell’Allianz Stadium non è necessario. Basti dire che l’ennesimo addio anticipato della Juventus alla Champions League potrebbe avere, come in molti avranno già ipotizzato, conseguenze piuttosto estreme. Come, ad esempio, l’addio di Massimiliano Allegri.

L’attuale allenatore bianconero è legato al club per altre tre stagioni, ma la debacle subita dal Villarreal potrebbe aver inesorabilmente fatto sorgere qualche dubbio in società. Tanto che il club si starebbe già guardando attorno, pensando ad un eventuale sostituto. La notizia arriva direttamente da todofichajes.com ed è di quelle che scottano parecchio. Sembrerebbe che il club stia sondando il terreno per valutare se convenga o meno fare un’offerta per cercare di portare a Torino Zinédine Zidane. L’allenatore, ex centrocampista juventino mai completamente dimenticato, sarebbe però in trattativa con il Psg. Cosa che complicherebbe, e non poco, una ipotetica trattativa con la Juventus. Resta lui, nonostante questo, il favorito se dovesse interrompersi clamorosamente il rapporto con Allegri.

Dalla Spagna, ostacolo Psg tra la Juventus e Zidane

Ad ogni modo quello di Zidane non è l’unico nome che circola in queste ore. Radio spogliatoio riferisce che la Juventus sarebbe interessata, nel caso in cui l’ex tecnico del Real Madrid decidesse di volare a Parigi, a profili come quelli di Ernesto Valverde, Gennaro Gattuso e Alessio Dionisi. A meno che, s’intende, il club non decida di riservarci sorprese inaspettate e di tirare fuori altre ipotesi inaspettate.