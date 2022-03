Juventus, veleno contro Allegri | La “frecciata” del telecronista è virale

La Juventus ha concluso la sua avventura europea quest’anno come peggio non poteva, ovvero con un fragoroso ko interno costato l’eliminazione.

Nessun tifoso si aspettava un crollo del genere. Il risultato di 1-1 ha fatto ripartire la Juve e il Villarreal da un sostanziale equilibrio. Ma lo Stadium non ha potuto gioire per Morata e soci. Nell’ultimo quarto d’ora infatti gli spagnoli hanno trovato un gol su rigore che ha cambiato tutto.

La Juventus si è sbilanciata e il Villarreal ne ha approfittato per dilagare. Alla fine lo 0-3 non è lo specchio di quanto si è visto in campo. Ma quel che fa male è l’eliminazione da una Champions nella quale la squadra torinese avrebbe potuto rivestire un ruolo da protagonista.

Juventus, per Piccinini: “Se decidono gli episodi la qualità del gioco è bassa”

L’esperto giornalista Sandro Piccinini, telecronista di Amazon Prime Video, su Twitter ha detto la sua sulla sfida di ieri sera, evidenziando i limiti di una squadra alla quale contro il Villarreal è mancato quel cinismo in fase offensivo che invece spesso ha portato a buoni risultati in campionato.

Risultato bugiardo, ma la Juve avrebbe dovuto dimostrare di essere superiore e non lo ha fatto. Se sono gli episodi a decidere vuol dire che la qualità del gioco è bassa. La storia del “corto muso” è un limite, non un punto di forza e Allegri dovrebbe prenderne atto #JuveUCL pic.twitter.com/HQHcFORfC3 — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) March 16, 2022

“Risultato bugiardo, ma la Juve avrebbe dovuto dimostrare di essere superiore e non lo ha fatto. Se sono gli episodi a decidere vuol dire che la qualità del gioco è bassa. La storia del “corto muso” è un limite, non un punto di forza e Allegri dovrebbe prenderne atto” ha sottolineato Piccinini. Non è mancata dunque una frecciata al tecnico della Juve, che è stato molto criticato sui social proprio per non essere riuscito in questi mesi a creare una squadra che sappia imporsi sul piano del gioco.