Juventus, nuovo infortunio | Ufficiale, l’esito degli esami

Per la Juventus di Allegri adesso è tempo di guardare avanti, al prossimo impegno di campionato di domenica contro la Salernitana.

L’eliminazione di Champions League brucia ancora e non potrebbe essere altrimenti. In Europa la Juventus ha perso l’occasione per approdare ai quarti, andando ko in casa contro un Villarreal che ha approfittato di un finale di partita condizionato dalla stanchezza di Morata e compagni.

Bisogna voltare pagina. Lo scudetto è lontano, un obiettivo quasi impossibile da raggiungere nonostante una grande rimonta in questo girone di ritorno. Ma bisogna dare il massimo nel tentativo di arrivare il più in alto possibile. Allegri si ritrova con una infermeria comunque piena e con tanti elementi che non sono al top della condizione. E ora deve fare i conti con un altro infortunio che priva la sua rosa di un’altra pedina.

Juventus, infortunio per Akè: nuovo controllo tra due settimane

Alla lista degli assenti per la prossima partita si aggiunge infatti anche il giovane talento Akè. Che si è infortunato e dunque non potrà essere della sfida. A confermarlo è stato lo stesso sito ufficiale della Juventus. “Aké nel pomeriggio e’ stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà effettuato un nuovo controllo per definire con esattezza i tempi di recupero” si legge nella nota. Davvero un peccato per questo giovane che Allegri tiene costantemente sott’occhio e al quale ha già dato spazio in questa stagione. Se ne riparlerà dunque dopo la sosta, quando tornerà a disposizione Zakaria.